Pronto il nuovo segretario del PD: “Se mi volete queste sono le mie condizioni” (Di mercoledì 10 marzo 2021) A chi tocca la patata bollente del Pd dopo l’addio di Zingaretti? A quanto si vocifera in modo sempre più insistente dovrebbe essere Enrico Letta il segretario traghettatore di questo Pd in crisi nera. I big Dario Franceschini, Andrea Orlando e lo stesso Nicola Zingaretti in queste ore sono in pressing sull’ex premier. Stando al Corriere, “sembra che nelle ultime ore Letta si sia convinto a prendere in mano le redini del Pd. Ma ovviamente pone delle condizioni. Fondamentalmente due”. Innanzitutto, che la sua candidatura sia la più unitaria possibile e poi il congresso nel 2023. Sull’unità, “un requisito minimo per chi si dovrebbe accingere a guidare i dem, tanto più dopo la travagliata vicenda di Nicola Zingaretti, che ha lasciato la segreteria proprio a causa delle divisioni del Pd”.



