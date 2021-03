Pronta la nuova stretta. Zone rosse blindate e serrata nei weekend. Le misure chieste dal Cts al Governo. Più restrizioni nelle regioni gialle. Oggi la Cabina di regia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Rafforzare con urgenza le misure anti-contagio alla luce delle varianti e della crescente pressione sugli ospedali” è questa la richiesta del Comitato tecnico scientifico (Cts) al Governo Draghi. Il Dpcm entrato in vigore solo tre giorni fa dovrebbe, secondo gli esperti, essere modificato il prima possibile. Come? serrata nei weekend come durante le vacanze di Natale, Zone rosse locali con controlli in entrata e in uscita sul modello Codogno, più restrizioni nelle regioni gialle. A un anno dal primo lockdown, con le varianti del Covid che spingono verso l’alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ospedali, il Comitato tecnico scientifico chiede in modo netto al Governo di rafforzare le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Rafforzare con urgenza leanti-contagio alla luce delle varianti e della crescente pressione sugli ospedali” è questa la richiesta del Comitato tecnico scientifico (Cts) alDraghi. Il Dpcm entrato in vigore solo tre giorni fa dovrebbe, secondo gli esperti, essere modificato il prima possibile. Come?neicome durante le vacanze di Natale,locali con controlli in entrata e in uscita sul modello Codogno, più. A un anno dal primo lockdown, con le varianti del Covid che spingono verso l’alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ospedali, il Comitato tecnico scientifico chiede in modo netto aldi rafforzare le ...

