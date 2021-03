Prende forma il nuovo piano vaccinale. Palazzo Chigi annuncerà novità a breve. In arrivo altre 532mila dosi aggiuntive entro la fine di marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prende forma il piano vaccinale elaborato dal Governo, dunque dal commissario Francesco Paolo Figliuolo e dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Fonti di Palazzo Chigi, citate dall’agenzia Ansa, informano che l’Esecutivo potrebbe illustrarlo durante il prossimo fine settimana e renderlo operativo da subito. Intanto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato questa mattina di aver negoziato l’acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi di vaccino con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021. “Per l’Italia – precisano fonti di Palazzo Chigi – ciò equivale ad una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021)ilelaborato dal Governo, dunque dal commissario Francesco Paolo Figliuolo e dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Fonti di, citate dall’agenzia Ansa, inno che l’Esecutivo potrebbe illustrarlo durante il prossimosettimana e renderlo operativo da subito. Intanto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato questa mattina di aver negoziato l’acquisto di ulteriori 4 milioni didi vaccino con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021. “Per l’Italia – precisano fonti di– ciò equivale ad una ...

