Premiato dal Presidente della Repubblica, il Maresciallo dei Carabinieri muore di Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Lutto nell’Arma dei Carabinieri: stroncato dal Covid, è morto, all’età di 54 anni, il Maresciallo dei Carabinieri Arturo D’Amico Il Maresciallo Arturo D’AmicoNon solo i professionisti sanitari, medici, infermieri e operatori sociosanitari, stanno pagando un conto salatissimo all’emergenza sanitaria legata all’epidemia di Covid ma anche le Forze dell’Ordine stanno pagando dazio al famigerato Coronavirus: è morto Arturo D’Amico, 54 anni, Maresciallo e comandante della stazione di Campomarino, piccolo centro in provincia di Campobasso. Ammalatosi di Covid, era ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Umberto I° di Roma dove era stato trasferito dal Molise il 22 febbraio scorso a seguito di un peggioramento delle sue ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 marzo 2021) Lutto nell’Arma dei: stroncato dal, è morto, all’età di 54 anni, ildeiArturo D’Amico IlArturo D’AmicoNon solo i professionisti sanitari, medici, infermieri e operatori sociosanitari, stanno pagando un conto salatissimo all’emergenza sanitaria legata all’epidemia dima anche le Forze dell’Ordine stanno pagando dazio al famigerato Coronavirus: è morto Arturo D’Amico, 54 anni,e comandantestazione di Campomarino, piccolo centro in provincia di Campobasso. Ammalatosi di, era ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Umberto I° di Roma dove era stato trasferito dal Molise il 22 febbraio scorso a seguito di un peggioramento delle sue ...

Advertising

DettagliVisual : The Bull Inn, premiato dal quotidiano inglese “The Times”, ha selezionato i prodotti in acciaio al titanio vetrific… - andrewsword2 : 8 marzo: ex studente dell’Oriani di Faenza premiato dal Presidente Mattarella - disagigi : Ho sognato di vivere al mare, dimenticare i calzini, comprarli dal vicino di casa che li vendeva sul pianerottolo e… - pupicatania : mi piace svegliarmi presto la mattina e vengo premiato dal mio panorama! #risveglio #alba #rivieradeiciclopi @ Pu… - arquer12 : RT @Gianmar26145917: #USA aperti, #Russia aperta, #Israele quasi tutto aperto. #Leuropa in ritardo e in #Italia si parla di #lockdown: sono… -