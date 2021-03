Poste Italiane consegna a Bergamo: 17.500 dosi di vaccino Astrazeneca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Astrazeneca e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere la destinazione finale all’Asst Papa Giovanni XXIII – Bergamo Ospedali Riuniti in Piazza OMS 1 a Bergamo. Complessivamente il corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando 373.600 dosi di vaccino Astrazeneca in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccinie hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere la destinazione finale all’Asst Papa Giovanni XXIII –Ospedali Riuniti in Piazza OMS 1 a. Complessivamente il corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano, stando 373.600diin Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane Al Sant'Anna consegnate altre 9.200 dosi di AstraZeneca L'ospedale Sant'Anna ha ricevuto oggi un carico di ulteriori 9.200 dosi di AstraZeneca, consegnato dal corriere di Poste Italiane. Alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini per consegnarli all'Asst Lariana oltre che in tutta la Lombardia e in altre regioni italiane, ...

POSTE ITALIANE * COVID: " CONSEGNATI I VACCINI ASTRAZENECA ALL'OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO, DA SDA IN COLLABORAZIONE CON ESERCITO ... Sono arrivati all'Ospedale Santa Chiara di Trento i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per la consegna dei vaccini AstraZeneca, che sta avvenendo in collaborazione con l'Esercito italiano. Nella mattinata di oggi, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle ...

Poste Italiane: ecco come ottenere lo Spid direttamente da casa Lecco Notizie SPID Poste Italiane: in arrivo un nuovo metodo per ottenerlo direttamente a casa In questi ultimi mesi lo SPID messo in campo del Governo ha registrato un vero e proprio boom di adesioni da parte dei cittadini, ad oggi si registrato più di 17 milioni di identità registrate al sist ...

E-commerce e finanza fanno viaggiare Poste Il terzo trimestre dello scorso anno ha segnato la svolta per il gruppo che ha ripreso a crescere nei margini e nelle attività core. Puntando ad allargare l’offerta di prodotti di credito e di risparm ...

