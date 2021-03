Porto, insultato Cristiano Ronaldo: “E’ un maiale. Ci siamo vendicati dei ladri italiani” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fernando Saul, dipendente e speaker dell'FC Porto, ha reagito sui social dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League della squadra del difensore Pepe a spese della Juventus. Un messaggio irrispettoso e volgare contro il campione Portoghese che è stato preso di mira. “Ci siamo vendicati dei ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo per quello che ha fatto al Dragao. Che successo, questo è Porto! ". Questo il testo del messaggio di Saul, riportato su diversi organi di stampa Portoghesi. Saul non è nuovo a queste prese di posizioni pesanti. Nel 2017 fu sospeso per 30 giorni per aver urlato ai microfoni dello stadio "siamo stanchi di essere ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fernando Saul, dipendente e speaker dell'FC, ha reagito sui social dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League della squadra del difensore Pepe a spese della Juventus. Un messaggio irrispettoso e volgare contro il campioneghese che è stato preso di mira. “Cidei, cidelper quello che ha fatto al Dragao. Che successo, questo è! ". Questo il testo del messaggio di Saul, riportato su diversi organi di stampaghesi. Saul non è nuovo a queste prese di posizioni pesanti. Nel 2017 fu sospeso per 30 giorni per aver urlato ai microfoni dello stadio "stanchi di essere ...

Advertising

ItaSportPress : Porto, insultato Cristiano Ronaldo: 'E' un maiale. Ci siamo vendicati dei ladri italiani' - - DeanGrossi : @marco_rogerio_ sarò insultato ma x me investimento cr7 è un fallimento. Prima trionfi in ita, 2 finali ed eliminaz… - a_olivares_97 : @PIERPARDO ha segnato il #Porto eh, non ti hanno insultato la mamma.... #Mediaset scandalosa telecronaca di #JuventusPorto #ChampionsLeague - tancredipalmeri : Vigilia di Juventus-Porto, piccolo fun fact su Sergio Conceiçao: ho frequentato assiduamente 5 stadi - San Nicola,… -