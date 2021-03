Porto, 6 sostituzioni contro la Juventus: il motivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Porto è stato autore di una vera e propria impresa, la squadra di Conceicao ha superato il turno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Il tecnico ha effettuato 6 sostituzioni e sul web si sono chiesti il motivo. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 3-2 per i bianconeri, a superare il turno sono stati i Portoghese dopo il 2-1 dell’andata. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Sergio Oliveira che ha approfittato di un’ingenuità di Demiral. L’ex Fiorentina Chiesa ha provato a prendere per mano la squadra con una doppietta, ma ancora Sergio Oliveira ha beffato i bianconeri su calcio di punizione. Inutile il colpo di testa di Rabiot. Juventus, piove sul bagnato: crollo in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilè stato autore di una vera e propria impresa, la squadra di Conceicao ha superato il turno degli ottavi di finale di Champions Leaguela. Il tecnico ha effettuato 6e sul web si sono chiesti il. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 3-2 per i bianconeri, a superare il turno sono stati ighese dopo il 2-1 dell’andata. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Sergio Oliveira che ha approfittato di un’ingenuità di Demiral. L’ex Fiorentina Chiesa ha provato a prendere per mano la squadra con una doppietta, ma ancora Sergio Oliveira ha beffato i bianconeri su calcio di punizione. Inutile il colpo di testa di Rabiot., piove sul bagnato: crollo in ...

