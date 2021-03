Advertising

_Carabinieri_ : Contro le violenze domestiche o di genere, da oggi è operativo l’applicativo #SCUDO, grazie al quale le Forze di Po… - dimikazak : RT @AriannaPoletti: Il mio racconto su @ilmanifesto di oggi: la Tunisia torna a fare i conti con la repressione. Il paese è attraversato da… - douglaschongys : RT @virginiaraggi: Oggi ho visitato il Distretto della Polizia di Stato del Casilino, nel Municipio VI. Un punto di riferimento importante… - infoitinterno : Polizia, oggi l’insediamento del nuovo capo Giannini: la cerimonia all’Altare della Patria - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Da oggi il nuovo Capo della Polizia di Stato, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è il Prefetto Lamberto Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia oggi

Il Messaggero

... uno spot pubblicitario dietro al quale celare gelosie di giubba - ha continuato - Per me il coordinamento delle forze diè un indispensabile valore. Io l'ho praticato e sesono qui lo ...Diversi gli appuntamenti nel giorno dell'insediamento: il primo all'Altare della Patria di Roma, per poi proseguire alla Scuola Superiore di, dove si terranno i discorsi ufficiali tra cui l'...Nella giornata di ieri si è registrato un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista e un’auto sulla strada provinciale 57 Noicattaro - Torre a Mare nei pressi del rondò di Parchitello. L’automob ...Primo giorno da capo della Polizia per Lamberto Giannini , che succede a Franco Gabrielli. Diversi gli appuntamenti nel giorno dell'insediamento: il primo ...