Pochettino: "Kean ha il Covid, al suo posto gioca Draxler. Di Maria partirà dalla panchina"

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato così a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Barcellona: "Cambio solo Draxler con Kean perché ha il Covid. Di Maria ha avuto un infortunio, ha giocato mezz'ora l'ultima partita e pensiamo stia bene ma può giocare partendo dalla panchina se necessario".

