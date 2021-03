Playstation 5 | i negozi europei pensano alle lotterie per combattere il bagarinaggio

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Per risolvere il problema dei bagarini, le catene europee di elettronica stanno pensando ad una lotteria per assegnare le5. Il 12 novembre 20205 è arrivata sul mercato, ma la sua presenza è stata più nominale che fisica. Questo perché le prime copie a disposizione sono andare ad appannaggio di chi le aveva preordinate mesi prima. Sony, infatti, non è stata in grado di offrire alla propria community scorte necessarie a soddisfare la domanda del mercato. I motivi di questa carenza sono diversi: lo stop alla produzione in Cina avvenuto in inverno e primavera a causa del Covid, la scarsità sul mercato di semiconduttori (componenti utili sia per le console, che per le schede video e gli smartphone) e l’impossibilità di vendere fisicamente le console. Se i primi due fattori sono chiari a tutti, quest’ultimo problema ...