Pjanic | “La qualificazione l’abbiamo persa all’andata Messi e Ronaldo fuori? Questa è la Champions”

Advertising

zazoomblog : Psg-Barcellona Pjanic: “Ci credevamo ma qualificazione persa all’andata” - #Psg-Barcellona #Pjanic: #credevamo - sportface2016 : #PsgBarcellona, #Pjanic: 'Ci credevamo, ma qualificazione persa all'andata' #Ucl #ChampionsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic qualificazione

Dopo quell'occasione, il Barcellona ha abbassato un po' il ritmo, le speranze della...ha fatto il suo ingresso in campo a 10' dalla fine, insieme a Moriba e a Braitwhaite. Erano ......anni fa aveva completato la straordinaria rimonta sul Psg timbrando il 6 - 1 della... In mezzo al campo resterà ancora in panchina: il bosniaco verrà sostituito dal giovane Pedri ...Il Barcellona non va oltre l'1-1 con il Paris Saint-Germain, ed è eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale, dopo il 4-1 subito al Camp Nou nella gara d'andata. Una sconfitta determinante ...Intervistato da Sky Sport il centrocampista del Barcellona ed ex-Juve, Miralem Pjanic ha parlato dell'eliminazione del club catalano subita dal PSG. PERSA IN ...