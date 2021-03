Piscine e palestre lanciano sos al Governo: trovate fondi anche per noi (Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – Fino a 10 miliardi di euro di perdite stimate e tanti lavoratori a casa visto l’affanno di 180.000 imprese, che contano oltre 700.000 addetti dipendenti e 280.000 professionisti. Se solo per cinque mesi gli impianti sportivi hanno potuto riaprire, adeguandosi alle richieste del Comitato tecnico scientifico ma perdendo altre quote importanti di fatturato, in realtà è da un anno che tutto il settore nazionale delle palestre e delle piscine ‘balla’. L’attesa del nuovo dl Ristori del Governo, ribattezzato dal premier Mario Draghi ‘decreto Sostegni’, diventa adesso un’occasione da non perdere per il comparto, in Italia uno dei più fiaccati dall’emergenza Covid. “Abbiamo mandato l’ultima nota tecnica al Governo pochi giorni fa, i fondi ce li dobbiamo andare a cercare tutti. I 50 milioni che hanno già stanziato per la riforma dello sport come abbattimento della contribuzione nel 2021, con la riforma n realtà già spostata al 2022, speriamo li spostino ancora. La priorità è ora quella del decreto. I fondi per il Cashback, per il bonus monopattini e per il bonus rubinetti li hanno trovati: siamo noi che dobbiamo essere sempre più presenti, quindi”. Sprona così oggi tutti i suoi colleghi Andrea Pambianchi, portavoce del Ciwas (Confederazione italiana wellness e attività sportive) oltre che proprietario di palestre. L’occasione è l’incontro online “I ristori e altri ‘salvagenti’ per i gestori di piscine e impianti sportivi”, promosso da ForumPiscine in collaborazione con Fin (Federazione italiana nuoto) nell’ambito del ciclo dedicato ai gestori delle piscine pubbliche, sempre più in difficoltà. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – Fino a 10 miliardi di euro di perdite stimate e tanti lavoratori a casa visto l’affanno di 180.000 imprese, che contano oltre 700.000 addetti dipendenti e 280.000 professionisti. Se solo per cinque mesi gli impianti sportivi hanno potuto riaprire, adeguandosi alle richieste del Comitato tecnico scientifico ma perdendo altre quote importanti di fatturato, in realtà è da un anno che tutto il settore nazionale delle palestre e delle piscine ‘balla’. L’attesa del nuovo dl Ristori del Governo, ribattezzato dal premier Mario Draghi ‘decreto Sostegni’, diventa adesso un’occasione da non perdere per il comparto, in Italia uno dei più fiaccati dall’emergenza Covid. “Abbiamo mandato l’ultima nota tecnica al Governo pochi giorni fa, i fondi ce li dobbiamo andare a cercare tutti. I 50 milioni che hanno già stanziato per la riforma dello sport come abbattimento della contribuzione nel 2021, con la riforma n realtà già spostata al 2022, speriamo li spostino ancora. La priorità è ora quella del decreto. I fondi per il Cashback, per il bonus monopattini e per il bonus rubinetti li hanno trovati: siamo noi che dobbiamo essere sempre più presenti, quindi”. Sprona così oggi tutti i suoi colleghi Andrea Pambianchi, portavoce del Ciwas (Confederazione italiana wellness e attività sportive) oltre che proprietario di palestre. L’occasione è l’incontro online “I ristori e altri ‘salvagenti’ per i gestori di piscine e impianti sportivi”, promosso da ForumPiscine in collaborazione con Fin (Federazione italiana nuoto) nell’ambito del ciclo dedicato ai gestori delle piscine pubbliche, sempre più in difficoltà.

