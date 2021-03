Pioli | «Manchester United avversario difficile ma stimolante | siamo pronti»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefanoè intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita in programma domani contro ilStefanoè intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita in programma domani contro il. Queste le sue dichiarazioni. L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILANNEWS24 Sulla partita – «Andiamo a giocare contro unmolto forte e con grande prestigio come noi. Sarà, ma anche. Vogliamo mettere in mostra le nostre capacità» Sull’Europa League – «Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questi palcoscenici. L’Europa League è una competizione importante e difficili. Adesso arrivano le squadre forti e dobbiamo farci trovare» Leggi su ...

... tra questi la gara più ricca di fascino èUnited - Milan , match tra due delle squadre ... Il Milan parte sfavorito anche per le numerose assenze a cui deve far fronte: out giocatori ...Stefanoè intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita in programma domani contro il...Hernan Crespo, ex attaccante rossonero e oggi allenatore del San Paolo, è intervenuto sul canale Twitch del Milan. MILAN - "Il sogno di qualsiasi calciatore ...Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita in programma domani contro il Manchester United ...