Pioli | “Lo United contro il City mi ha impressionato ma noi ci siamo preparati bene”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League che vede i rossoneri opposti al Manchester United. Queste le sue parole: "Quando giochiamo da squadra intensa possiamo fare bene e con lo United ci siamo preparati. Queste partite bisogna giocarle al massimo e con grande convinzione, con rispetto affrontiamo una squadra forte. Un risultato positivo domani sera ci sarebbe slancio in vista della partita di ritorno. Con il Manchester è uno scontro prestigioso con tanta storia e con passato. Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni". Sullo United: "L'ho visto contro il City e mi ha impressionato molto. Ha vinto il derby ..."

