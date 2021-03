Piccole alternative a colossi come JustEat, Netflix e Amazon (Di mercoledì 10 marzo 2021) A Milano sono nati diversi progetti per garantire diritti e salari migliori a chi fa le consegne. Ma anche piattaforme per vedere film e aiutare i cinema, o comprare libri senza passare per Amazon. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) A Milano sono nati diversi progetti per garantire diritti e salari migliori a chi fa le consegne. Ma anche piattaforme per vedere film e aiutare i cinema, o comprare libri senza passare per. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Piccole alternative Piccole alternative a colossi come JustEat, Netflix e Amazon Il mercoledì sera sui tavoli dove fino a un anno fa il ristorante Rob de matt serviva gli aperitivi, ora ci sono delle grandi cassette di verdure e buste con formaggi e carne: sono i prodotti a ...

Il mercoledì sera sui tavoli dove fino a un anno fa il ristorante Rob de matt serviva gli aperitivi, ora ci sono delle grandi cassette di verdure e buste con formaggi e carne: sono i prodotti a ...