Picco coronavirus in Italia, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi al giorno, normalità fra 7-13 mesi» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fino a 40 mila contagi al giorno entro marzo: più del doppio rispetto ad oggi. Il Picco è in arrivo. Potrebbe essere questa la terza ondata, quella che procede spedita in questi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fino a 40 mila contagi alentro marzo: più del doppio rispetto ad oggi. Ilè in arrivo. Potrebbe essere questa la terza ondata, quella che procede spedita in questi...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Coronavirus Ordine medici #Piemonte: istituire immediatamente zona rossa. Incidenza positivi potrebbe raddoppiar… - infoitinterno : Picco coronavirus in Italia, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi al giorno, normalità fra 7-13 mesi» - mattinodinapoli : Picco coronavirus in Italia, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi al giorno, normalità fra 7-13 mesi» - infoitinterno : Picco coronavirus in Italia, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi al giorno, normalità fra 7-13 mesi» - Giuggio72684862 : RT @fanpage: 'L'infezione si è diffusa molto più rapidamente e il numero di morti a gennaio è stato simile ai due mesi peggiori del 2020 me… -