Advertising

infoitinterno : Picco coronavirus in Italia, Pregliasco: «Rischio 40.000 casi al giorno, normalità fra 7-13 mesi» - Giuggio72684862 : RT @fanpage: 'L'infezione si è diffusa molto più rapidamente e il numero di morti a gennaio è stato simile ai due mesi peggiori del 2020 me… - fanpage : 'L'infezione si è diffusa molto più rapidamente e il numero di morti a gennaio è stato simile ai due mesi peggiori… - RedazioneLaNews : #Milano Coronavirus: lockdown e zona rossa nel weekend, il picco dei contagi a fine marzo - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Ieri in Italia registrati 19.749 positi… -

Ultime Notizie dalla rete : Picco coronavirus

Fino a 40 mila contagi al giorno entro marzo: più del doppio rispetto ad oggi. Ilè in arrivo. Potrebbe essere questa la , quella che procede spedita in questi giorni mentre l'..., il ...Martedì il Paese ha registrato 1.972 morti per, un nuovodi decessi in 24 ore.Fino a 40 mila contagi al giorno entro marzo: più del doppio rispetto ad oggi. Il picco è in arrivo. Potrebbe essere questa la terza ondata, quella che procede spedita in ...Fino a 40 mila contagi al giorno entro marzo: più del doppio rispetto ad oggi. Il picco è in arrivo. Potrebbe essere questa la terza ondata, quella che procede spedita in ...