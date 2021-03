Piazza San Pietro | domani arriva macchinario per analisi sangue a senza tetto

Advertising

repubblica : Forza Italia, il 30 per cento dei parlamentari non versa le quote. Mancano più di 3 milioni e la sede romana rischi… - Luna_Rossa__ : RT @capuana7: @__Liliana____ @Luna_Rossa__ Piazza San Pietro, L’Aquila.. buon pomeriggio tesoro ???? - fiammetta_g : RT @passaggicultura: Il Direttore di #passaggifestival @giobelfiori presenta i luoghi di quella che sarà la più lunga edizione di sempre, d… - MassimoAndreoli : RT @Venezia1600: ?? Il primo simbolo del logo di #Venezia1600 è la colonna di San Marco. ?? Sormontata dalla statua del Santo Patrono nella… - antiqdigitalis : RT @LibreriaBourlot: Alcuni #libri, oltre ad essere belli da leggere, sono anche belli da guardare. -Foto Archivio Libreria Antiquaria Bou… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza San

www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Realizzazione parcheggio pertinenziale diDonà e carenza di posti auto per i residenti. Le opere intraprese per la realizzazione del parcheggio pertinenziale di circa 80 posti nelladiDonà, vista la carenza di posti alternativi, stanno creando evidenti disagi per i residenti che oggettivamente non trovano una sistemazione per la propria automobile. Non si comprende la ......del Popolo e al Colosseo a ripulire le tasche delle numerose vittime, sottraendoli anche alla frequenza scolastica. I carabinieri della stazione RomaLorenzo in Lucina hanno individuato i ...Molestata in pieno giorno una giovane di 27 anni nella zona del Real Collegio davanti alle amiche e a due testimoni ...Lo storico ambulante Herdocia suona la carica: “Un'occasione unica per noi”. E sulla crisi ammette: “La consegna a domicilio salverà i nostri banchi” ...