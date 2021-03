Piano vaccini | c’è la bozza | in campo l’esercito dei medici | odontoiatri e farmacisti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La linea del governo è chiara, ladelc’è, ma per ora mancano le dosi. E la speranza è che arrivino presto, che ottenuto il via libera di Ema atteso per domani giovedì 11 marzo, “Johnson&Johnson” tenga fede alla parola data e non tagli o ritardi le forniture pattuite. Così che a inizio aprile possano arrivare in Italia 6,5 milioni di dosi che sommate alle 36,8 milioni delle altre aziende per giugno rendano possibile l’avvio vaccinazione di massa contro Covid. Domani il Ministero della Salute pubblicata la circolare che ufficializza l’autorizzazione del vaccino AstraZeneca fino ai 79 anni. Intanto il governo sta schierando inil maggior numero dei vaccinatori e definendo gli ultimi particolari del, tema centrale della Conferenza delle Regioni ...