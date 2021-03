Perché tutti parlano della foto di Lady Gaga in House of Gucci (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’elegantissima signora ingioiellata con dolcevita nero, collane dorate e colbacco di pelliccia bianca che stringe a sé un uomo alto e dal naso imponente: entrambi molto anni ’80. Sullo sfondo, un delizioso paesaggio innevato, quello di Gressoney: non è una fotoricordo di decenni passati, bensì l’ultima foto pubblicata da Lady Gaga sui suoi profili social, facendo immediatamente il giro del globo, ma conquistando soprattutto l’attenzione degli utenti italiani. Perché lo scatto, in cui la popstar di origini siciliane compare con il collega Adam Driver, immortala i due nei panni di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, ovvero i protagonisti di House of Gucci, il nuovo film che Ridley Scott sta girando in questi giorni proprio nel nostro Paese (nelle ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’elegantissima signora ingioiellata con dolcevita nero, collane dorate e colbacco di pelliccia bianca che stringe a sé un uomo alto e dal naso imponente: entrambi molto anni ’80. Sullo sfondo, un delizioso paesaggio innevato, quello di Gressoney: non è unaricordo di decenni passati, bensì l’ultimapubblicata dasui suoi profili social, facendo immediatamente il giro del globo, ma conquistando soprattutto l’attenzione degli utenti italiani.lo scatto, in cui la popstar di origini siciliane compare con il collega Adam Driver, immortala i due nei panni di Patrizia Reggiani e Maurizio, ovvero i protagonisti diof, il nuovo film che Ridley Scott sta girando in questi giorni proprio nel nostro Paese (nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché tutti De Cristofaro: "Il Governo Conte è caduto perché i poteri forti lo consideravano troppo di sinistra" Mi spieghi meglio… Il Governo Conte è caduto perché non andava bene l'alleanza fra il Pd, i ... Non certo il sostegno di tutti. Il Governo Conte è caduto anche per colpa di una parte del Pd ? Io ...

Elodie risponde agli insulti sul suo provino di quando aveva 18 anni ... le viene benissimo) a tutti i detrattori dell'ultima ora. Le parole di Elodie approfondimento ... Bisogna lavorare duramente perché quel sogno possa uscire, perché il talento possa essere disciplinato, ...

