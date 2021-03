Per le Volvo elettriche pneumatici Recharge di serie, consumi fino a -8% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Meno problemi e meno consumi, con una soluzione eco-compatibile: è la scelta annunciata da Volvo che equipaggerà le sue auto a trazione solo elettrica con pneumatici Recharge da utilizzare tutto l’anno, inclusi nella dotazione di serie sui mercati dell’Europa settentrionale e centrale (Italia esclusa, quindi, per ragioni climatiche). La casa svedese ritiene infatti sufficiente un unico treno di pneumatici per affrontare in tutta sicurezza una più ampia varietà di condizioni atmosferiche e stradali rispetto alle gomme estive o invernali, evitando ai clienti il fastidio di sostituire gli pneumatici due volte l’anno e riducendo al contempo le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettricità. Gli pneumatici Recharge sono i primi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Meno problemi e meno, con una soluzione eco-compatibile: è la scelta annunciata dache equipaggerà le sue auto a trazione solo elettrica conda utilizzare tutto l’anno, inclusi nella dotazione disui mercati dell’Europa settentrionale e centrale (Italia esclusa, quindi, per ragioni climatiche). La casa svedese ritiene infatti sufficiente un unico treno diper affrontare in tutta sicurezza una più ampia varietà di condizioni atmosferiche e stradali rispetto alle gomme estive o invernali, evitando ai clienti il fastidio di sostituire glidue volte l’anno e riducendo al contempo le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettricità. Glisono i primi ...

