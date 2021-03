Pd | Mauri | ' Letta grande occasione per rilancio | lavoriamo perchè si concretizzi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar (Adnkronos) - "L'ipotesi di Enricosegretario sarebbe unadiper il PD. Se una personalità così forte, che conosce alla perfezione la politica italiana e che ha solidi rapporti con l'Europa, si mettesse a disposizione daremmo un segnale di dinamismo che sarebbe diaiuto per uscire da una fase così complicata, sia per il PD e per tutto il Centrosinistra italiano". Lo dice Matteo, deputato del Partito democratico. “Sarebbe la persona giusta - Prosegue- anche per fare una riflessione seria e collettiva sul PD, sulla prospettiva politica e sul suo funzionamento, che è per noi essenziale. Se negli ultimi 13 anni abbiamo avuto ben 7 Segretari nazionali e se tutti i Segretari eletti con le Primarie si sono ...