Pd, Letta candidato segretario? "Ho il Pd nel cuore, deciderò in 48 ore" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel marasma in cui si dibatte il Pd , dopo l'addio polemico del segretario Nicola Zingaretti , circola da giorni il nome di Enrico Letta , come possibile successore. Lui sembrava tentennare, ma ora, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel marasma in cui si dibatte il Pd , dopo l'addio polemico delNicola Zingaretti , circola da giorni il nome di Enrico, come possibile successore. Lui sembrava tentennare, ma ora, ...

Advertising

CaldeaAcaldea : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'mettendo a capo Enrico #Letta il #Pd ha il doppio vantaggio di avere un candidato autorevolissimo alla presid… - SBidimedia : #Letta avrà pieni poteri ovviamente ma poi ovviamente non sarà lui il candidato alla premiership nel 2023. Se ci s… - mgs_milan : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'mettendo a capo Enrico #Letta il #Pd ha il doppio vantaggio di avere un candidato autorevolissimo alla presid… - PatriziaRomito : @24Mattino @paolomieli Letta è il candidato ideale anche perchè più vicino a Draghi - Frank_Kaly : @mante non ci vuole un Ingegnere per capire che nel PD c'è del marcio... basterebbe ricordare come fu impallinato P… -