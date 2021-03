Pd | Enrico Letta sarà segretario del partito Ma vuole garanzie Domenica l’assemblea

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sapremo venerdì 12 marzo se, già presidente del consiglio disarcionato da Matteo Renzi con la frase «stai sereno», risponderà all'appello dei Dem e diventeràdel. Si è preso 48 ore di tempo per rispondere all'appello del Pd, ma a questo punto un no sarebbe un colpo davvero traumatico per ile tutto lascia pensare che l'ex premier, durante l'assemblea, verrà eletto nuovoL'articolo proviene da Firenze Post.

L'ex premier ha chiesto due giorni di tempo per decidere in risposta all'idea lanciata da Orlando e Franceschini, per succedere a Zingaretti alla segreteria dem. Una soluzione che non tutti al ...Al di là dei nomi, c'è però quello disul tavolo: 'è una figura molto forte e competente. La stimo e la rispetto. Non avrei alcuna preclusione nel sostenerlo. Tuttavia qualsiasi ...La dichiarazione della presidente del PD. E' "una personalità autorevole, sono stati fatti altri nomi, le candidature si faranno domenica in assemblea, probabilmente fino ad allora ci saranno colloqui ...