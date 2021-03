Paura per Olsen: l’ex Roma rapinato da banditi con machete (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paura per Robin Olsen. Il portiere svedese ex Roma (il club giallorosso è ancora proprietario del suo cartellino) e Cagliari, oggi all’Everton di Carlo Ancelotti, è rimasto vittima con la sua famiglia di una rapina da parte di banditi armati di machete. La banda si è introdotta nella sua abitazione vicino ad Altrincham, Greater Manchester, per rubare gioielli e un orologio di lusso. Nelle scorse settimane anche l’allenatore del club di Liverpool, Carlo Ancelotti, è stato preso di mira dai delinquenti: due uomini hanno rubato una cassaforte dalla sua casa di Crosby, Merseyside. Cassaforte poi ritrovata abbandonata in un parcheggio nei giorni successivi al furto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021)per Robin. Il portiere svedese ex(il club giallorosso è ancora proprietario del suo cartellino) e Cagliari, oggi all’Everton di Carlo Ancelotti, è rimasto vittima con la sua famiglia di una rapina da parte diarmati di. La banda si è introdotta nella sua abitazione vicino ad Altrincham, Greater Manchester, per rubare gioielli e un orologio di lusso. Nelle scorse settimane anche l’allenatore del club di Liverpool, Carlo Ancelotti, è stato preso di mira dai delinquenti: due uomini hanno rubato una cassaforte dalla sua casa di Crosby, Merseyside. Cassaforte poi ritrovata abbandonata in un parcheggio nei giorni successivi al furto. SportFace.

