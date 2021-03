Parma, Brunetta: “In Italia ho coronato il mio sogno, ma non escludo un ritorno in Argentina” (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'attaccante del Parma Francisco Brunetta è intervenuto ai microfoni di Radio Colonia, dove ha parlato dei suoi primi mesi in Italia: "Il calcio europeo è molto bello, il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Italia. Non posso escludere a priori un ritorno in patria, anche in Argentina ci sono dei club che competono per traguardi importanti. Contatti con il River Plate? Ho parlato di questa possibilità con un rappresentante, ma non siamo mai stati vicini ad un accordo perché era difficile che lasciassi Parma. Mi sto trovando bene in Italia, la Serie A è un campionato molto bello e competitivo. Cerco di adattarmi nel miglior modo possibile, approfittando delle opportunità che mi si presentano. Convocazione con ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'attaccante delFranciscoè intervenuto ai microfoni di Radio Colonia, dove ha parlato dei suoi primi mesi in: "Il calcio europeo è molto bello, il mioè sempre stato quello di giocare in. Non posso escludere a priori unin patria, anche inci sono dei club che competono per traguardi importanti. Contatti con il River Plate? Ho parlato di questa possibilità con un rappresentante, ma non siamo mai stati vicini ad un accordo perché era difficile che lasciassi. Mi sto trovando bene in, la Serie A è un campionato molto bello e competitivo. Cerco di adattarmi nel miglior modo possibile, approfittando delle opportunità che mi si presentano. Convocazione con ...

