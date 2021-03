Parigi-Nizza 2021, Primoz Roglic: “Sono soddisfatto della vittoria. Ho sentito le sensazioni giuste” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Primoz Roglic (Team Jumbo Visma) mette già una seria ipoteca sulla vittoria finale della Parigi-Nizza 2021. Il ciclista sloveno nella quarta tappa, la Chalon-sur-Saône – Chiroubles di 188 km, è scattato in maniera inesorabile a 3 km staccando tutti. Una vittoria meritata e che dimostra la sua ottima condizione fisica. Il capitano della Jumbo Visma nel post gara, ai microfoni di Eurosport, ha espresso la sua gioia per il successo: “Ero già soddisfatto del risultato di ieri. Oggi ho mostrato che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. E’ stata una giornata dura. E’ stato fantastico avere la gambe e concludere la tappa in questo modo, ho sentito le sensazioni giuste. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)(Team Jumbo Visma) mette già una seria ipoteca sullafinale. Il ciclista sloveno nella quarta tappa, la Chalon-sur-Saône – Chiroubles di 188 km, è scattato in maniera inesorabile a 3 km staccando tutti. Unameritata e che dimostra la sua ottima condizione fisica. Il capitanoJumbo Visma nel post gara, ai microfoni di Eurosport, ha espresso la sua gioia per il successo: “Ero giàdel risultato di ieri. Oggi ho mostrato che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. E’ stata una giornata dura. E’ stato fantastico avere la gambe e concludere la tappa in questo modo, hole. ...

