Paolo Bonolis ‘sedotto’ da una rockstar mondiale | “Ecco cosa voleva”

Advertising

zazoomblog : Paolo Bonolis racconta di quando Freddie Mercury ci provò con lui - #Paolo #Bonolis #racconta #quando - BotFreddie : RT @StraNotizie: Paolo Bonolis racconta di quando Freddie Mercury ci provò con lui - StraNotizie : Paolo Bonolis racconta di quando Freddie Mercury ci provò con lui - bellicapelli15 : Paolo Bonolis: “I cartoni mi hanno fatto come sono: un animo fantasioso” - MMastrantuono : RT @tvblogit: Paolo Bonolis: “I cartoni mi hanno fatto come sono: un animo fantasioso” -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Un interesse non ricambiato quello di Freddie Mercury, cantante dei Queen scomparso nel 1991, nei confronti di. Lo racconta il conduttore a Il Messaggero . Tornato in tv con la nuova edizione di "Avanti un altro",rivela di avere conosciuto la leggenda musicale durante una partita di ...Il conduttore di Avanti Un Altro corteggiato dal leader dei Queen.è tornato al timone di Avanti Un Altro e per l'occasione ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della sua carriera, dei suoi esordi ad oggi. Tra le tante cose il ...Paolo Bonolis racconta un aneddoto curioso che ha per protagonista Freddie Mercury, cantante dei Queen morto nel 1991 ...Sara Croce su Instagram propone un video con il meglio di se stessa, la Bonas di Avanti un Altro pronta a farci sognare ancora ...