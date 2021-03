Paolo Bonolis: “La cosa più pensante della mia vita? Mia figlia Silvia e i suoi problemi di salute” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è la prima volta che Paolo Bonolis parla di sua figlia Silvia e dei suoi problemi di salute, problemi che per la prima figlia nata dal matrimonio con Sonia Bruganelli non sarebbero ancora superati: “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, ha dichiarato il conduttore in un’intervista al Messaggero. “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è la prima volta cheparla di suae deidiche per la primanata dal matrimonio con Sonia Bruganelli non sarebbero ancora superati: “Lapiù pesantemia? Nostraha le sue problematiche di, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, ha dichiarato il conduttore in un’intervista al Messaggero. “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’itercrescita. Le voglio bene come a tutti gli ...

