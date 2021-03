**Pallavolo: Giuseppe Manfredi nuovo presidente Fipav per quadriennio 2021-2024** (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Manfredi è il nuovo presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio olimpico 2021-2024. Alla Sala delle Armi del Foro Italico nel corso della 45esima Assembla Nazionale Elettiva, dove si sta svolgendo lo scrutinio degli altri membri del Consiglio Federale, il dirigente pugliese ha ottenuto 12386 voti (91,74% dei voti verificati), succedendo a Pietro Bruno Cattaneo. Prima di diventare presidente, il decimo nella storia della Fipav, Manfredi ha ricoperto negli ultimi due quadrienni (2013-2016 e 2017-2020) la carica di vice presidente. Il nuovo presidente ha alle spalle una lunga carriera da dirigente nel mondo del volley, sempre al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) -è ildella Federazione Italiana Pallavolo per ilolimpico-2024. Alla Sala delle Armi del Foro Italico nel corso della 45esima Assembla Nazionale Elettiva, dove si sta svolgendo lo scrutinio degli altri membri del Consiglio Federale, il dirigente pugliese ha ottenuto 12386 voti (91,74% dei voti verificati), succedendo a Pietro Bruno Cattaneo. Prima di diventare, il decimo nella storia dellaha ricoperto negli ultimi due quadrienni (2013-2016 e 2017-2020) la carica di vice. Ilha alle spalle una lunga carriera da dirigente nel mondo del volley, sempre al ...

