Pallanuoto femminile | Carlo Silipo è il nuovo CT del Setterosa Succede a Paolo Zizza

(Di mercoledì 10 marzo 2021)cambio sulla panchina del: dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi,, pur rimanendo a disposizione del settore tecnico della Federnuoto, non guiderà più la Nazionale italiana di. Al suo posto arriva, che compirà 50 anni a settembre, nel 2019 ha portato al bronzo iridato la selezione Under 20, e nella sua lunghissima e vincente carriera da giocatore ha indossato la calottina del Settebello per 471 volte, diventando campione olimpico, iridato ed europeo. Di seguito il comunicato della Fedenuoto: “L’esperienza del fuoriclasse al servizio del movimento. Il presidenteBarelli – sentiti i consiglieri federali di ...

Advertising

SwimmerShopit : RT @SwimmerShopit: Campionato di pallanuoto femminile Serie A1, si va verso lo scudetto - IzzoEdo : RT @LaStampa: Pallanuoto, il Rapallo porta bene ai maschi ma non alla squadra femminile - LaStampa : Pallanuoto, il Rapallo porta bene ai maschi ma non alla squadra femminile - Sevenpress : Rapallo Pallanuoto – RN Imperia (serie A2 femminile) - SanremoNews : Pallanuoto: la Rari Nantes Imperia femminile sconfitta 14-10 a Rapallo -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

Riviera24

Il tabellino: Rapallo" Rari Nantes Imperia 14 - 10 (Parziali: 3 - 3, 5 - 3, 4 - 2, 2 - 2) Rapallo: Cò, Giavina D., Gitto 4, Costigliolo 1, Sessarego, Fiore 2, Kuzina 4, Cabona ...Como Nuoto si è giocato il 4° turno di serie A2. Como Nuoto domenica il team di coach Tete Pozzi ha superato in casa l'Aquatica Torino per 13 - 5 Domenica di festa per la Como Nuoto che ha celebrato le sue Rane Rosa che ...I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della stazione forestale di Marigliano – nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli in tema Terra dei ...Carlo Silipo è in nuovo commissario tecnico della Nazionale Femminile di pallanuoto. Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, dopo aver sentito i consiglieri federali di riferimento, ha affidato ...