Pallamano, Qualificazioni Europei 2022: una coriacea Italia non basta, la Bielorussia vince a Minsk per 37-32 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Arriva una nuova sconfitta per la Nazionale Italiana di Pallamano maschile, che a Minsk lotta con le unghie e con i denti al cospetto dei padroni di casa della Bielorussia, cedendo poi per 37-32, nel recupero della prima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2022. Avvio di gara molto equilibrato, con le due squadre capaci di rispondersi colpo su gol, a ritmi a dir poco frenetici. Al 9? ecco il primo mini-break dei padroni di casa, che si portano sul 6-4 a seguito della rete dall’ala di Mikita Vailupau, lasciato colpevolmente solo in più occasioni. A trascinare la selezione locale è però il pivot Viachaslau Bokhan, schierato al posto di Artsem Karalek, mentre Alessio Moretti tiene a galla la Selezione del Bel Paese, approfittando dei numerosi falli concessi dagli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Arriva una nuova sconfitta per la Nazionalena dimaschile, che alotta con le unghie e con i denti al cospetto dei padroni di casa della, cedendo poi per 37-32, nel recupero della prima giornata delleagli. Avvio di gara molto equilibrato, con le due squadre capaci di rispondersi colpo su gol, a ritmi a dir poco frenetici. Al 9? ecco il primo mini-break dei padroni di casa, che si portano sul 6-4 a seguito della rete dall’ala di Mikita Vailupau, lasciato colpevolmente solo in più occasioni. A trascinare la selezione locale è però il pivot Viachaslau Bokhan, schierato al posto di Artsem Karalek, mentre Alessio Moretti tiene a galla la Selezione del Bel Paese, approfittando dei numerosi falli concessi dagli ...

