Palermo, Terlizzi rincara la dose: “Filippi? La gratitudine non ha prezzo. Io e Boscaglia allo scontro, ma chiarivo con lui. Ecco cosa mi disse Sagramola” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Christian Terlizzi ha condiviso significativi trascorsi professionali con Roberto Boscaglia.A Trapani, insieme, l'ex centrale difensivo ed il tecnico nativo di Gela hanno sofferto, gioito, vinto e discusso. Confronti vibranti e serrati.Scambi di vedute animati e talvolta sul filo della tensione, ma sempre costruttivi e leali, nel rispetto dei reciproci ruoli e finalizzati solo ed esclusivamente al bene della squadra. Scosse di spogliatoio a posteriori utili a rinsaldare l'unità do intenti n seno al gruppo squadra, commutando l'insofferenza ed il fervore in ener4gia positiva da riversare sul rettangolo verde per superare ostacoli ed avversari.L'epilogo del mandato di Boscaglia sulla panchina del Palermo ha fatto molto discutere. Non tanto per l'esonero, comprensivile in relazione a risultati e disconnesione, empatica e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Christianha condiviso significativi trascorsi professionali con Roberto.A Trapani, insieme, l'ex centrale difensivo ed il tecnico nativo di Gela hanno sofferto, gioito, vinto e discusso. Confronti vibranti e serrati.Scambi di vedute animati e talvolta sul filo della tensione, ma sempre costruttivi e leali, nel rispetto dei reciproci ruoli e finalizzati solo ed esclusivamente al bene della squadra. Scosse di spogliatoio a posteriori utili a rinsaldare l'unità do intenti n seno al gruppo squadra, commutando l'insofferenza ed il fervore in ener4gia positiva da riversare sul rettangolo verde per superare ostacoli ed avversari.L'epilogo del mandato disulla panchina delha fatto molto discutere. Non tanto per l'esonero, comprensivile in relazione a risultati e disconnesione, empatica e ...

