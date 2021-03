Pagelle Liverpool-Lipsia 2-0 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di. I Reds chiudono il discorso qualificazione con la rete di Salah e il raddoppio di Mané nella ripresa.(4-4-3): Alisson 6, Alexander-Arnold 6, Phillips 6, Kabak 6,5, Robertson 6 (44’ st Tsimikas sv); Wijnaldum 6,5 (36’ st Milner sv), Fabinho 6, Alcantara 6,5 (27’ st Keita 6,5); Manè 6,5 (44’ st Oxlade-Chamberlain sv), Dogo Jota 6,5 (27’ st Origi 6,5), Salah 7. In panchina: Adrian, Davies, Jones, Shaqiri, Davies, R.Williams, N.Williams. Allenatore: Klopp 6,5(3-4-2-1): Gulacsi 6,5, Mukiele 5, Upamecano 6, Klostermann 5,5; Adams ...

Advertising

infoitsport : Liverpool-Chelsea 0-1, le pagelle: Mount frizzante, bocciati Kabak e Firmino -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Liverpool

TUTTO mercato WEB

...ufficiali del match Scritto da Alessio Evangelista - 8 Marzo 2021 Fantacalcio Serie A26° ... minuto per minuto- Lipsia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale Champions ......28 Atletico Madrid " Athletic Bilbao: dove vedere la diretta live e risultato 10:01- ...in Europa Direttore L'Opinionista - 8 Marzo 2021 Serie A Atalanta Fantacalcio Inter Serie A...I peggiori di Juve-Porto. Ronaldo 4,5. Aspettano solo lui e lui li lascia in mezzo a una strada. I migliori di Juve-Porto. Chiesa 8. Sarebbe l’uomo della qualificazione se la Juve fosse ancora una squ ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Liverpool-Lipsia, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 ...