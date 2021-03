Paganese-Palermo, venerdì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it (Di mercoledì 10 marzo 2021) venerdì 12 marzo l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alle ore 11:00.Il tecnico del Palermo sarà protagonista della conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma sabato sera alle ore 2o contro la Paganese: dichiarazioni live e diretta testuale su Mediagol.it. Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021)12 marzo l'allenatore delGiacomointerverrà inalle ore 11:00.Il tecnico delsarà protagonista dellaalla vigilia della sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma sabato sera alle ore 2o contro lae diretta testuale su.it.

Advertising

WiAnselmo : Paganese-#Palermo, venerdì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su - Mediagol : Paganese-#Palermo, venerdì Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su - TernanaNews : Serie C/C, cambia l'orario Paganese-Palermo in programma sabato - chicco288 : RT @PalermoCalcMerc: ? PAGANESE-PALERMO: ANCORA UNA VOLTA SI CAMBIA ORARIO La Lega sposta ancora una volta l'inizio della gara prevista que… - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, #Palermo: cambia di nuovo l'orario del match contro la Paganese. I dettagli -