Padre muore per Covid-19: avrebbe fatto il vaccino tre giorni dopo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un ex camionista di 70 è morto dopo aver contratto il Covid-19: si è spento dopo poco, sebbene non avesse grandi problemi di salute Tony Mcfayden aveva 70 anni quando è morto improvvisamente in ospedale il 1º di febbraio, lasciando la famiglia attonita. I medici ritengono che l’ex camionista di Southport (Gran Bretagna), andato in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un ex camionista di 70 è mortoaver contratto il-19: si è spentopoco, sebbene non avesse grandi problemi di salute Tony Mcfayden aveva 70 anni quando è morto improvvisamente in ospedale il 1º di febbraio, lasciando la famiglia attonita. I medici ritengono che l’ex camionista di Southport (Gran Bretagna), andato in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - VCountry3 : RT @ladyonorato: Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è morto… - miia_2018 : RT @ladyonorato: Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è morto… - desibros70 : RT @ladyonorato: Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è morto… - ArturoP66023286 : RT @ladyonorato: Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è morto… -