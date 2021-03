PA | competenza e innovazione | siglato patto Governo-Sindacati

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Premier Mario Draghi, il Ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil (Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri) hanno firmato a Palazzo Chigi il “per l’del lavoro pubblico e la coesione sociale”, con il quale si apre una nuova stagione di relazioni per riformare la pubblica amministrazione e avviare il negoziato per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Brunetta ha annunciato che convocherà iper venerdì per avviare le trattative. “Siamo tutti consapevoli delle difficoltà del nostro Paese – ha detto il ministro – siamo altresì, qui, oggi, perchè ci accomuna la scelta, unica probabilmente in Europa, di fare un primo passo di rilancio del Paese puntando sui lavoratori pubblici, quelli che il presidente Mattarella ha ...