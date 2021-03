Oxygène | online il teaser ufficiale del film di Alexandre Aja

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Diffusonelle ultime ore ildel nuovo thriller targato Netflix. Diretto dal registaAja, sarà disponibile a partire dal 12 maggio E’ stato diffuso nelle ultime ore sul canale YouTubeNetflix, ildel nuovo thriller. La pellicola diretta daAja, già noto per Piranha 3D (2010) e Horns (2013) e l’ horror Alta tensione (2003), sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 12 maggio. A vestire i panni nel ruolo di protagonista assoluta, l’attrice Mélanie Laurent (già conosciuta nelBastardi senza gloria) entrata in sostituzione di Anne Hathaway e Noomi Rapace. Sono presenti nel cast Mathieu Amalric, Malik Zidi, Eric Hearson-Macarel e Cathy Cerda. Il ...

è il nuovo film diretto da Alexandre Aja e è stato condiviso il teaser del progetto che debutterà in streaming il 12 maggio. Il video mostra la protagonista risvegliarsi in una