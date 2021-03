Ottimismo Garavaglia: “Gita fuori porta a Pasqua? Perché no” (Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – Sul turismo che ha perso la stagione della neve e sta per dover rinunciare alla Pasqua, va dato “qualche messaggio di sano ottimismo per quello che è possibile” basandosi sull’esperienza dell’anno scorso. Parola del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che spiega: “L’anno scorso abbiamo avuto il picco (dei contagi, ndr) a marzo e da aprile in poi le cose sono andate bene, e sostanzialmente abbiamo avuto un’estate quasi normale“. In più quest’anno ci sono i vaccini, “per cui se sommiamo le due cose possiamo pensare con un po’ più di ottimismo al futuro”, rimarca parlando oggi a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) BOLOGNA – Sul turismo che ha perso la stagione della neve e sta per dover rinunciare alla Pasqua, va dato “qualche messaggio di sano ottimismo per quello che è possibile” basandosi sull’esperienza dell’anno scorso. Parola del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che spiega: “L’anno scorso abbiamo avuto il picco (dei contagi, ndr) a marzo e da aprile in poi le cose sono andate bene, e sostanzialmente abbiamo avuto un’estate quasi normale“. In più quest’anno ci sono i vaccini, “per cui se sommiamo le due cose possiamo pensare con un po’ più di ottimismo al futuro”, rimarca parlando oggi a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1.

