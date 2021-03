Ostia, via Mar dei Caraibi sommersa. Possanzini: ‘Perché le nuove caditoie di drenaggio non drenano?’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Sono bastate poche ore di pioggia, concentrate nella notte fra lunedì e martedì, per allagare in modo significativo Via Mar dei Caraibi, marciapiedi compresi. Attraversamenti stradali impraticabili, enormi pozze d’acqua piovana stagnante in prossimità delle caditoie di drenaggio che, con tutta evidenza, “non drenano”, la rampa per permettere alle persone diversamente abili di attraversare la strada, ad esempio per raggiungere l’Ospedale Grassi oppure il plesso scolastico, assolutamente impraticabile in quanto coperta da acqua piovana stagnante, non sono solamente il risultato di un temporale notturno ma anche il “frutto” dei lavori da poco terminati i quali hanno interessato tutta Via Mar dei Caraibi. Va ricordato che da pochi mesi sono terminati i lavori di rifacimento di questa strada: marciapiedi, parcheggi, manto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Sono bastate poche ore di pioggia, concentrate nella notte fra lunedì e martedì, per allagare in modo significativo Via Mar dei, marciapiedi compresi. Attraversamenti stradali impraticabili, enormi pozze d’acqua piovana stagnante in prossimità dellediche, con tutta evidenza, “non drenano”, la rampa per permettere alle persone diversamente abili di attraversare la strada, ad esempio per raggiungere l’Ospedale Grassi oppure il plesso scolastico, assolutamente impraticabile in quanto coperta da acqua piovana stagnante, non sono solamente il risultato di un temporale notturno ma anche il “frutto” dei lavori da poco terminati i quali hanno interessato tutta Via Mar dei. Va ricordato che da pochi mesi sono terminati i lavori di rifacimento di questa strada: marciapiedi, parcheggi, manto ...

