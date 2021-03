Oscar dimentica la Cina | «Ecco dove voglio chiudere la carriera»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 marzo 2021), ex centrocampista dello Shanghai SIPG, ha ammesso di volerlaal Chelsea dopo aver interrotto la sua esperienza in, ex centrocampista dello Shanghai SIPG, ha ammesso di volerlaal Chelsea dopo aver interrotto la sua esperienza in. Le sue dichiarazioni ai microfoni di talkSport. «Il mio pensiero è quello di finire la miaal Chelsea perché ho passato dei momenti bellissimi in quel club. Il Chelsea mi ha aiutato molto a migliorare e a giocare in Champions League che era il mio sogno. Ho ancora molti amici fra i Blues e se avessi davvero di tornare sarebbe un sogno. So che la loro politica è rivolta ai giovani ma farò del mio meglio per essere in condizione per ...