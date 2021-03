Ordine dei Giornalisti e Fnsi: “Scandaloso che il Parlamento non agisca contro le querele temerarie. Forse perché spesso sono i politici a farle?” (Di mercoledì 10 marzo 2021) querele Renzi, Odg e Fnsi: “Scandaloso che non si abbia una norma” “È Scandaloso che il Parlamento non agisca contro le querele temerarie”: lo dichiarano l’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Interpellati da Ilaria Floris dell’Adnkronos sulla vicenda delle nuove querele di Matteo Renzi nei confronti de La Stampa e TPI, Carlo Verna, presidente dell’Ordine dei Giornalisti, e Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, hanno sottolineato la necessità di approvare al più preso una norma contro lo querele temerarie. “Quando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)Renzi, Odg e: “che non si abbia una norma” “Èche ilnonle”: lo dichiarano l’deie la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Interpellati da Ilaria Floris dell’Adnkronos sulla vicenda delle nuovedi Matteo Renzi nei confronti de La Stampa e TPI, Carlo Verna, presidente dell’dei, e Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, hanno sottolineato la necessità di approvare al più preso una normalo. “Quando ...

Advertising

RobertoBurioni : Ma un gruppo Facebook che funziona come “pronto soccorso virtuale” per terapie “alternative” anti-COVID-19 con tant… - fattoquotidiano : Querele temerarie, l’Ordine dei giornalisti: “Scandaloso non avere una norma che le contrasti: appoggiamo la propos… - Corriere : L'Ordine dei medici: «Piemonte subito in zona rossa, l'epidemia si sta aggravando» - infoitsalute : Covid Coronavirus. Ordine dei Medici chiede istituzione immediata della zona rossa in Piemonte - infoitsalute : 'Piemonte subito in zona rossa': lo chiedono l'Ordine dei Medici e il sindacato Anaao -