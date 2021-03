OPA Creval, fondo Alta Global invita Credit Agricole ad alzare offerta (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Alta Global, fondo russo che ha una partecipazione di oltre il 5% nel Credito Valtellinese, ha invitato Credit Agricole ad alzare la sua offerta per rilevare il controllo dell’istituto di Credito italiano. “Al prezzo di offerta attuale, Alta Global non aderirà all’offerta – ha detto Viatcheslav Pivovarov, CEO della società di investimento (precedentemente chiamata Altera Capital), a Bloomberg – In questa fase, non riflette il valore equo di Creval”. A novembre, Credit Agricole Italia aveva lanciato un OPA da 10,5 euro per azione, che valutava Creval circa 737 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) –russo che ha una partecipazione di oltre il 5% nelo Valtellinese, hatoadla suaper rilevare il controllo dell’istituto dio italiano. “Al prezzo diattuale,non aderirà all’– ha detto Viatcheslav Pivovarov, CEO della società di investimento (precedentemente chiamata Altera Capital), a Bloomberg – In questa fase, non riflette il valore equo di”. A novembre,Italia aveva lanciato un OPA da 10,5 euro per azione, che valutavacirca 737 milioni di ...

