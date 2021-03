Online il nuovo Bando Bollini Rosa di Fondazione ONDA per gli ospedali italiani vicini alle donne (Di mercoledì 10 marzo 2021) ... a testimonianza del riconoscimento istituzionale di cui gode l'iniziativa che si avvale della media partnership di Adnkronos salute, eHealth, Panorama sanità, Quotidiano sanità e Tecnica ospedaliera"... Leggi su comunicati-stampa (Di mercoledì 10 marzo 2021) ... a testimonianza del riconoscimento istituzionale di cui gode l'iniziativa che si avvale della media partnership di Adnkronos salute, eHealth, Panorama sanità, Quotidiano sanità e Tecnicaera"...

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - RegioneLazio : 'A metà del mese tutti i cittadini vaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel Lazio, potranno scaricare online il c… - MediasetTgcom24 : Nuovo Dpcm, Gelmini: dal 27/3 riaprono cinema e teatri con prenotazione online #Dpcm - massimolegacoop : RT @fruttagel: È arrivato “Dal campo al banco con Ortilio”, il nuovo percorso didattico online per le scuole primarie! ?? In programma attiv… - CorrNazionale : Online su YouTube il videoclip di “Sushi all you can hit”, primo singolo della band ironico-goliardica abruzzese Le… -