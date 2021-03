Omicidio Gianna Del Gaudio, la Corte d’Assise: “Ecco perché il marito è innocente” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il fatto non sussiste. Non ci fu colluttazione, nessun maltrattamento, nessun impeto d’ira. Sono le motivazioni che hanno spinto la Corte di Assise ad assolvere Antonio Tizzani, 73 anni, ex ferroviere, accusato di aver ucciso la moglie, Gianna Del Gaudio, docente in pensione, 63 anni, nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016 nella cucina della loro villetta in via Madonna della Neve a Seriate. La Corte d’Assise si pronunciò poco prima di Natale assolvendo Tizzani, assistito dall’avvocato Giovanna Agnelli. Per la Corte la ricostruzione dell’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Laura Cocucci, era fondata su un solo vero indizio: le tracce del Dna di Tizzani trovate su un cutter, considerato l’arma del delitto. Un cutter usato una sola volta – durante gli accertamenti dei Ris di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il fatto non sussiste. Non ci fu colluttazione, nessun maltrattamento, nessun impeto d’ira. Sono le motivazioni che hanno spinto ladi Assise ad assolvere Antonio Tizzani, 73 anni, ex ferroviere, accusato di aver ucciso la moglie,Del, docente in pensione, 63 anni, nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016 nella cucina della loro villetta in via Madonna della Neve a Seriate. Lasi pronunciò poco prima di Natale assolvendo Tizzani, assistito dall’avvocato Giovanna Agnelli. Per lala ricostruzione dell’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Laura Cocucci, era fondata su un solo vero indizio: le tracce del Dna di Tizzani trovate su un cutter, considerato l’arma del delitto. Un cutter usato una sola volta – durante gli accertamenti dei Ris di ...

