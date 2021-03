Olympiakos-Arsenal Europa League | giovedì ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Dubbio Ba per i greci | Arteta che ritrova anche Rowe

Advertising

infobetting : Olympiakos-Arsenal (Europa League, giovedì ore 21:00): formazioni ufficiali, - PaoloBianchessi : Arsenal-Milan Olympiakos-Milan Stella Rossa-Milan Manchester-Milan Furti a ripetizione in #EuropaLeague. #Maldini… - Edorsi53 : Un anno dopo, l'#Europaleague ripropone la sfida tra #Olympiakos e #Arsenal. Gli inglesi, dopo aver vinto ad Atene,… - rei_anytime : Europa League ???? - 17:00 Olympiakos x Arsenal H.A. 0.0/-0.5 (Arsenal) @1.54 (1 un) ?? Sportsbet io Acesse a Sports… - infobetting : Olympiakos-Arsenal (Europa League, giovedì ore 21:00): formazioni, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiakos Arsenal

Commenta per primo(4 - 3 - 3): José Sa; Lala, Papastathopoulos, Ba, Rebaciuk; M'Vila, Camara, Bouchalakis; Valbuena, El Arabi, Bruma.(4 - 3 - 3): Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel, Tierney; ...... alle 18.55 Manchester United - Milan, Ajax - Young Boys, Dinamo Kiev - Villareal, Slavia Praga - Rangers; alle 21 Roma - Shakthar Donetsk, Granada - Molde,e Tottenham - Dinamo ...Olympiakos - Arsenal Europa League 2020/2021. Diretta Live, orario, formazioni, dove vederla - su Virgilio Sport ...Commenta per primo Oggi si disputano le gare d’andata per gli ottavi di finale in Europa League. Si parte alle ore 18.55, quando i riflettori sono puntati a Manchester, dove lo United sfida il Milan.