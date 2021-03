Olsen rapinato in casa e minacciato, terrore per l’ex portiere della Roma (Di mercoledì 10 marzo 2021) terrore e shock nella giornata di sabato in casa Olsen. l’ex portiere della Roma, attualmente in prestito all’Everton di Carlo Ancelotti, è stato infatti derubato, nella sua casa a Liverpool, da un gruppo di malviventi armati di machete, che hanno minacciato la moglie Mia e i suoi due figli Alicia e Alexander, rispettivamente di 5 e 2 anni. Un’esperienza, per il portiere svedese arrivato nell’estate 2018 a Roma e passato anche dal Cagliari prima dell’arrivo in Inghilterra alla corte di Ancelotti, terrificante. Paura e terrore in casa Olsen Tutto è successo nella giornata di sabato, mentre il portiere di proprietà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)e shock nella giornata di sabato in, attualmente in prestito all’Everton di Carlo Ancelotti, è stato infatti derubato, nella suaa Liverpool, da un gruppo di malviventi armati di machete, che hannola moglie Mia e i suoi due figli Alicia e Alexander, rispettivamente di 5 e 2 anni. Un’esperienza, per ilsvedese arrivato nell’estate 2018 ae passato anche dal Cagliari prima dell’arrivo in Inghilterra alla corte di Ancelotti, terrificante. Paura einTutto è successo nella giornata di sabato, mentre ildi proprietà ...

