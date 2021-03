Olimpiadi Tokyo | il comitato organizzatore | “Non escludiamo gare a porte chiuse”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Gli spettatori? Non escludo che lesi svolgano a“. Così la presidente deldell’Olimpiade diin programma in estate, Seiko Hashimoto all’agenzia di stampa nipponica Kyodo News. “Viste le varie varianti – ha proseguito Hashimoto – credo che dal punto di vista degli atleti sia meglio che le regole vengano rese più stringenti prima dell’inizio, piuttosto che farlo a competizione iniziata. Dobbiamo pensare ad aumentare la frequenza dei test anti-Covid“. E a chi le chiedeva dell’accesso agli impianti olimpici consentito ai soli spettatori giapponesi, la Hashimoto ha sottolineato che “realizzare un’Olimpiade senza pubblico è un’idea che non è stata totalmente scartata“. SportFace.

Non c'è nessun dubbio che la cerimonia di apertura si terrà ail 23 luglio 2021". Il presidente del Cio, Thomas Bach, assicura sulla regolare disputa delleestive, già rinviate di ...Lo skating è uno sport nato in California negli anni 60 che si pratica con una tavola con 4 ruote (skateboard) questo sport è tra le 5 discipline che debutterà allediquest'anno. "Le ...Non escludo che le gare si svolgano a porte chiuse". Lo ha detto, intervistata dall'agenzia di stampa Kyodo News, la presidente del comitato organizzatore dell'Olimpiade di Tokyo in programma in ...(ANSA) – TOKYO, 10 MAR – "Stiamo pensando di aumentare il numero dei test ai quali gli atleti saranno sottoposti durante i Giochi. Gli spettatori? Non escludo che le gare si svolgano a porte chiuse".