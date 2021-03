(Di mercoledì 10 marzo 2021) Grazie a lui la musica è diventata più “democratica” e alla portata di tutti. Soprattutto è uscita dalle case potendo essere trasportata in una magica “scatoletta” di plastica a portata di tasca della giacca. Parliamo di Lou, ingegnere olandesea 94 anni. È stato luiinventore negli anni ’60 delledi cui vendute in più di 100 miliardi di esemplari in questi anni. In seguito come direttore tecnico della Philips a fine anni ’70,prese parte anche allo sviluppo del compact disc.sabato nella sua casa di Duizel.aveva 94 anni Nato nel 1926, ilingegnere cominciò la sua carriera costruendo una radio per la sua famiglia durante la seconda guerra mondiale. ...

Advertising

SecolodItalia1 : Olanda: è morto Lou Ottens, l’ingegnere rivoluzionario che inventò le musicassette - mr_pac : @luc_sca @annak65649009 @canenero @butacit 1 - In Olanda NON esiste il traffico legale: e chi lo dice portasse le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda morto

... in, e a Parigi, al Centre Pompidou. Si tratta, forse, del primo doveroso omaggio all'... frase tratta dal libro di poemi e collage che l'artista dedica nel 2000 al figlio. Senza strepiti ...polemica inper un programma televisivo per bambini , accusato di essere ' pro - pedofilia ', in cui si ... all'abbattimento di una giraffa, per poi vedere come l'animaleveniva fatto a ...ROMA. – Un anno nero per l’umanità. L’11 marzo del 2020 l’Oms dichiarava lo stato di pandemia. E 365 giorni dopo, i numeri danno il senso dell’impatto devastante del Covid-19: 117 milioni di persone c ...Sono "indiscrezioni non rispondenti al vero" quelle secondo cui ci saranno problemi di consegne per il vaccino anti-Covid di Janssen, divisione farmaceutica d ...