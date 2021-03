Nuovo piano vaccini Covid, chi verrà vaccinato dopo gli over 80: le priorità dell’accesso ai vaccini (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul fronte della lotta al Coronavirus, sarebbe stata redatta la bozza per il Nuovo piano vaccini in Italia. Un cambio di rotta era prevedibile e auspicato, soprattutto a causa dei ritardi dovuti alle case farmaceutiche, che stanno infatti costringendo a rivedere modelli e tempistiche di somministrazione. Così, ora sarebbe pronto un Nuovo piano, che rivede le priorità di vaccinazione contro il Covid-19. Nuovo piano vaccini: le priorità L’Unione Europea e l’Italia sono in attesa della promessa “ondata” di vaccini, dopo un mese e mezzo di pesanti defezioni che stanno mettendo a rischio l’efficacia della campagna ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul fronte della lotta al Coronavirus, sarebbe stata redatta la bozza per ilin Italia. Un cambio di rotta era prevedibile e auspicato, soprattutto a causa dei ritardi dovuti alle case farmaceutiche, che stanno infatti costringendo a rivedere modelli e tempistiche di somministrazione. Così, ora sarebbe pronto un, che rivede ledi vaccinazione contro il-19.: leL’Unione Europea e l’Italia sono in attesa della promessa “ondata” diun mese e mezzo di pesanti defezioni che stanno mettendo a rischio l’efficacia della campagna ...

